2024-05-13 23:06:07 - المصدر: منصة إيشان

في أحد مستشفيات العاصمة بغداد بجانب الرصافة، وتحديداً مستشفى الحبيبية للولادة، تفترش النساء أبواب المكان، ونساء حوامل يخرجن دون استقبال. دخلت منصة “إيشان” إلى المستشفى، ووجدت نساءً حوامل تعاني من ألم الولادة، وتحاول أن تدخل إلى الردهة من أجل الولادة، لكنها تتفاجأ بالباب المُوصد أمامها. رصد مراسلنا، الذي بقيَ لساعات عدة، نفس النسوة، يأتين ويقولون […]

ظهرت المقالة “إيشان” تدخل مستشفيات الولادة الحكومية: بدون “الرشوة” تبقى المرأة الحامل “تعاني”! أولاً على Eishan.