شبكة اخبار الناصرية: نظم الالاف من انصار التيار الصدري مسيرة بالشموع في ذكرى استشهاد المرجع السيد محمد الصدر والتي انطلقت من شارع الجمعة باتجاه ساحة الحبوبي وسط الناصرية. انتهى.

