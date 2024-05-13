بغداد اليوم تنشر اسماء الشهداء والجرحى بالتعرض بين ديالى وصلاح الدين

2024-05-13 23:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، باستشهاد واصابة 10 منتسبين بالجيش في التعرض الإرهابي بين محافظتي ديالى وصلاح الدين، مساء اليوم الإثنين، (13 ايار 2024).

وتنشر "بغداد اليوم" أسماء الشهداء والجرحى بالتعرض الارهابي ومن بينهم آمر فوج برتبة عقيد ركن.

وكان مصدر أمني، أفاد لـ"بغداد اليوم" في وقت سابق، باستشهاد ضابط واصابة منتسبين في الجيش بصد تعرض لارهابي داعش في قرية مبارك الفرحان بين ديالى وصلاح الدين.







