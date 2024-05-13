نسبة الأمطار المتساقطة في إقليم كوردستان خلال الـ12 ساعة الماضية

2024-05-13 23:42:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الأنواء الجوية بإقليم كوردستان، يوم الاثنين، نسبة الأمطار المتساقطة في مناطق الإقليم خلال الساعات الماضية.

وذكرت الهيئة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "نسبة الأمطار المتساقطة خلال الـ 12 ساعة الماضية، في بعض مناطق الإقليم بلغت:

أربيل نسبة ضئيلة، بيرمام نسبة ضئيلة، السليمانية 2.3 ملم، جمجمال 1.5 ملم، عقرة 0.6 ملم، العمادية 0.2 ملم، بازيان 2.8 ملم، حلبجة 1.4 ملم، هلشو 0.2 ملم، ميدان 0.2 ملم، سوران 0.8 ملم، بنجوين 2.2 ملم، ماوت 11.2 ملم، ميرگسور 1.4 ملم، سيدكان 0.8 ملم، خانقين 0.2 ملم.