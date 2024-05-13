الدفاع: استشهاد آمر فوج وعدد من المقاتلين بتعرض إرهابي ضمن قاطع المسؤولية

2024-05-13 23:48:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة الدفاع، استشهاد العقيد الركن خالد ناجي وساك آمر الفوج الثاني لواء المشاة الثالث والتسعين فرقة المشاة الحادية والعشرين مع عدد من مقاتلي الفوج الأبطال نتيجة تصديهم لتعرض إرهابي ضمن قاطع المسؤولية.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انها "تنعى فقيدها الشهيد البطل العقيد الركن خالد ناجي وساك، آمر الفوج الثاني/ اللواء المشاة الثالث والتسعون/ الفرقة المشاة الحادية والعشرون، وعدد من مقاتلي الفوج الأبطال، الذين استشهدوا يوم الإثنين ١٣ أيار ٢٠٢٤، نتيجة تصديهم لتعرض إرهابي ضمن قاطع المسؤولية".وأضافت، انه "شارك الشهيد البطل ومقاتلونا الشجعان بتعزيز القوة للقطعات العسكرية التي صدت التعرض الإرهابي إذ لاذت فلولهم بالهزيمة."