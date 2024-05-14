2024-05-14 00:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

نعت وزارة الدفاع، مساء اليوم الإثنين، (13 ايار 2024)، ضابطاً وعدداً من منتسبي الجيش في التعرض الارهابي لفلول داعش بين محافظتي ديالى وصلاح الدين.

وقالت الدفاع في بيان تلقته "بغداد اليوم"، نعت فيه "فقيدها الشهيد البطل العقيد الركن خالد ناجي وساك، آمر الفوج الثاني لواء المشاة الثالث والتسعين فرقة المشاة الحادية والعشرين، والذي أستشهد اليوم الإثنين، مع عدد من مقاتلي الفوج الأبطال نتيجة تصديهم لتعرض إرهابي ضمن قاطع المسؤولية".

ولفت البيان الى ان آمر الفوج الشهيد "شارك مقاتلينا الشجعان بتعزيز القوة للقطعات العسكرية التي صدت التعرض الإرهابي إذ لاذت فلولهم بالهزيمة، تغمد الله الفقيد ومقاتلينا الأبطال بواسع رحمته وألهم أهلهم ومحبيهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وكان مصدر أمني، أفاد باستشهاد واصابة 10 منتسبين بالجيش بينهم آمر فوج برتبة عقيد في التعرض الإرهابي في قرية مبارك الفرحان بين ديالى وصلاح الدين، مساء اليوم الإثنين.