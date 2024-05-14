برشلونة يضرب سوسيداد ويقفز لوصافة الليجا

2024-05-14 00:36:02 - المصدر: واع

متابعة - واعفاز برشلونة (2-0) على ضيفه ريال سوسيداد، مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة 35 من الليجا، في معقل البلوجرانا ملعب "مونتجويك".وسجل الأهداف لبرشلونة، لامين يامال في الدقيقة 40، ورافينيا من ركلة جزاء في الدقيقة (90+3).ورفع برشلونة رصيده إلى 76 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليجا، وتجمد رصيد ريال سوسيداد عند 54 نقطة في المركز السابع.