ثلاثة انتصارات وتعادلان بدوري نجوم العراق

2024-05-14 00:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعجرت مساء الاثنين في ملاعب بغداد وعدد من المحافظات خمسة مباريات ضمن الأسبوع 28 من دوري النجوم ، حسمت نتائج ثلاث مباريات ، فيما انتهت اثنتان منهما بالتعادل .وافاد مراسل وكالة الانباء العراقية (واع): ان "فريق الشرطة فاز بصعوبة اليوم على أمانة بغداد 2-1 في المباراة التي جرت في ملعب الشعب وشهدت ثلاثة ضربات جزاء اثنتان الشرطة سجل منها مهند علي والمحترف لوكاس بينما قلص الفارق لاعب الامانة محمد جمال ."وأضاف، أن "الشرطة ارتقى بهذا الفوز إلى صدارة جدول الترتيب بـ 61 نقطة بانتظار مباراة الوصيف القوة الجوية بـ 59 نقطة التي تقام في السادسة من مساء اليوم مع النجف في ملعب المدينة ، وفي مباراة ثانية تغلب دهوك على مستضيفه نوروز بهدف نظيف بأقدام هيران احمد ليرفع دهوك رصيده إلى 51 بالمركز الرابع خلف الزوراء".وتابع، "وفي باقي مباريات اليوم عاد كربلاء من ملعب الميناء محملا بنقاط مباراته امام نفط البصرة بينما تعادل الحدود مع نفط ميسان بهدف لمثله فيما أعاد الكرخ بنقطة ثمينة من ملعب مستضيفه زاخو اثر تعادلهما من دون أهداف".