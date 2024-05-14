2024-05-14 00:48:07 - المصدر: منصة إيشان

من المقرر أن تنتهي أزمة رئاسة مجلس النواب، في جلسة يوم السبت المقبل، بعد الاتفاق على محمود المشهداني، مرشحاً من قبل تحالف تقدم الذي يترأسه الحلبوسي. وكانت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، قد أعلنت في وقت سابق، تحديد يوم السبت المقبل، موعداً لعقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان. ويأتي ذلك، بالتزامن مع الاتفاق الذي توصلت إليه […]

ظهرت المقالة بعد أشهر من الصراع.. تقدم والصدارة يزيحان مرشح خصوم الحلبوسي عن رئاسة البرلمان أولاً على Eishan.