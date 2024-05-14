2024-05-14 00:48:07 - المصدر: منصة إيشان

أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، استشهاد العقيد الركن خالد ناجي وساك آمر الفوج الثاني لواء المشاة الثالث والتسعين فرقة المشاة الحادية والعشرين مع عدد من مقاتلي الفوج الأبطال نتيجة تصديهم لتعرض إرهابي ضمن قاطع المسؤولية. وقالت الوزارة في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إنها “تنعى فقيدها الشهيد البطل العقيد الركن خالد ناجي وساك، آمر الفوج […]

ظهرت المقالة بيان رسمي يؤكد ما نشرته “إيشان” بخصوص استشهاد عقيد وأربعة مقاتلين في مطيبيجة أولاً على Eishan.