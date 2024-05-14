2024-05-14 00:48:07 - المصدر: منصة إيشان

في سابقة تعد الأولى من نوعها، أجرى السفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري، زيارة إلى محافظة كربلاء، الذي عبر عن تفاجئه بالمدينة، فيما أكد وجود خطط للتعاون معها في مجال الاستثمار. وبحث محافظ كربلاء المقدسة نصيف الخطابي مع الشمري سبل التعاون في مختلف المجالات، أهمها دخول الشركات الاستثمارية للعمل في المحافظة، كونها تعد […]

ظهرت المقالة “تحرج المتطرفين”.. هكذا ترى وسائل الإعلام السعودية زيارة سفير المملكة إلى كربلاء أولاً على Eishan.