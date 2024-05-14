رئيس الجمهورية: نهجنا ثابت في صيانة وتعزيز حقوق الإنسان

2024-05-14 00:48:07 - المصدر: جريدة الصباح

أربيل: الصباح





جدد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، أمس الاثنين، التأكيد على نهج العراق الثابت في صيانة وتعزيز حقوق الإنسان على نحو متساو لجميع المواطنين، وبما يحقق العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى الحرص على تطبيق المواثيق والقوانين الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات في البلاد.

وذكر بيان رئاسي، أن "رشيد، استقبل الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سلطان بن حسن الجمالي، والوفد المرافق له".

وأشار رشيد، بحسب البيان، إلى أن "رئاسة الجمهورية تولي اهتماما خاصا لأوضاع المعتقلين والموقوفين، وتحرص على ضرورة تحسين واقع السجون العراقية"، مبينا أن "رئاسة الجمهورية شكلت لجنة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة لإطلاق سراح المعتقلين والموقوفين، إذ تم إطلاق سراح الآلاف ممن انتهت مدة محكومياتهم".

وشدد، على "أهمية تبادل الخبرات والتعاون بين الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، والتواصل مع المنظمات الدولية، بما يعزز نشر التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان والتدريب على استقبال الشكاوى ومتابعتها، وزيارة أماكن الاحتجاز والرصد والإبلاغ عن الانتهاكات والتفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان". ورحب رئيس الجمهورية، بـ"استضافة بغداد للمؤتمر السنوي للشبكة خلال شهر تشرين الأول المقبل"، مؤكدا "دعم رئاسة الجمهورية لانعقاده ونجاحه، بما يحقق أهدافه ومقرراته التي تخدم القضايا الإنسانية".

من جانبه، أعرب الجمالي، عن "سعادته بالزيارة والاطلاع على عمل المفوضية العليا لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني العاملة في العراق"، معربا عن "أمله في تعزيز التعاون المشترك، كما استعرض عمل الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان".



