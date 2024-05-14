دهوك.. انتشال جثة امرأة ثلاثينية من الزاب ومقتل شاب على يد صديقه

2024-05-14 00:54:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني يوم الاثنين، في محافظة دهوك بأن القوات الامنية قد انتشلت جثة امرأة مجهولة الهوية من نهر زاب في ناحية ديرلوك شمال دهوك.

واشار المصدر إلى أن الضحية تبلغ من العمر حوالي 30 عاما ومن المعتقد أن مياه النهر جرفتها من داخل الأراضي التركية.

واكد المصدر ان التحقيقات جارية لتحديد هوية المتوفية وأسباب الحادثة.

وفي سياق آخر؛ قام شاب بقتل صديقه البالغ من العمر 17 عاما بالخطأ في ناحية بامرني شمال محافظة دهوك.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أنه تم نقل جثة المجني عليه الى دائرة الطب العدلي في دهوك وقامت الشرطة المحلية بفتح تحقيق للكشف عن أسباب هذه الجريمة.