2024-05-14 01:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، يوم الثلاثاء، بوقوع نزاع وصفه بالعنيف بين افراد عشيرتين شرقي بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن النزاع وقع بين أفراد من عشيرة (بني كعب) وبين عشيرة (البو دراج) في منطقة الشعب حي الجزائر من دون بيان الأسباب.

وأضاف أن عناصر ينتمون لسرايا السلام شاركوا بالنزاع وقاموا بإطلاق العيارات الناري على عشيرة البو دراج مما ادى الى تدخل القوة الماسكة فرقة الخامسة لواء 19 واعتقال بعض الاشخاص