شرطة شمال ذي قار تنفذ عملية أمنية وتلقي القبض على 6 مطلوبين

شبكة اخبار الناصرية: نفذت شرطة شمال ذي قار عملية أمنية لملاحقة المطلوبين وفرض القانون، أسفرت عن القبض على 6 متهمين بقضايا مختلفة وضبط أسلحة متنوعة. وذكر بيان للشرطة تابعته شبكة أخبار الناصرية، أن قوة أمنية مشتركة من فوج طوارئ ذي قار الرابع وقسم الأمن الوطني والشرطة الاتحادية وخلية استخبارات الأفواج...

