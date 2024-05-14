البيئة تعلن تجديد اعتماد مختبرات مركز الوقاية من الاشعاع وفق مواصفات الإيزو

2024-05-14 09:36:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت وزارة البيئة، اليوم الثلاثاء، تجديد اعتماد مختبرات مركز الوقاية من الاشعاع وفق مواصفات الإيزو.وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه"بناء مختبرات رصينة وفق متطلبات الإيزو، وتجديد اعتماد المختبرات وفق المواصفات الدولية ISO / IEC 17025 لمختبر أطياف كاما في قسم البحوث الاشعاعية في مركز الوقاية من الاشعاع كانت أهم مخرجات التقييم الدوري الذي قامت به لجنة التقييم التابع الى وزارة التخطيط / الهيئة العراقية للاعتماد وإجراء معاينة لعمل المختبر وفق نظام إدارة الجودة".من جهته أكد مدير عام مركز الوقاية من الاشعاع صباح حسن الحسيني "على التحسن المستمر لفحوصات المركز كافة وأهمها فحوصات الماء والتربة وضمن مجال اعتماد المواصفة الدولية الحاصل عليها المركز والمضي قدماً على توسيع اعتماد المختبرات وفق المواصفة ISO / IEC 17025، وكذلك البدء بإجراءات الحصول على اعتماد المختبر الطبي من الهيئة العراقية للاعتماد".وبيّن أن "مختبرات المركز هي المختبرات الوطنية الوحيدة الحاصلة على شهادة الاعتماد الوطني في هذا المجال، حيث تم إعداد سياقات العمل المختبري ودليل الجودة المتكامل وفق نظام إدارة الجودة ومعايير الفحص والقياس المعتمدة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية".وأشار الى أن"إجراءات التقييم الدوري التي يقوم بها فريق التقييم التابع الى الهيئة العراقية للاعتماد يشمل تدقيق إجراءات العمل المختبري كافة ابتداء من استلام العينات وصولاً الى التحليل وتفسير النتائج"، مبيناً أن"المركز يشارك بشكل دوري ضمن اختبارات المقارنة التي تقيمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتي تحصل فيها مختبرات المركز على مراتب متقدمة مقارنة بالمختبرات الدولية والاقليمية".وتابع أن "هذا التقييم يُعد التجديد الثالث على التوالي والذي يؤكد دقة وكفاءة العمل المعتمد في فحص عينات الماء والتربة من الناحية الإشعاعية وكجزء من مهام عمل المركز في الحفاظ على البيئة العراقية خالية من التلوث".من جانبها أشادت رئيس فريق التقييم سراب محمد محمود "بأهمية ومهنية ودقة الفحوصات التي تقوم بها مختبرات الفحص الاشعاعي التابعة لمركز الوقاية من الاشعاع وما تمتلكه من كفاءة فنية وإدارة وتنظيم عال، مثمّنة الإنجازات المتحققة على الصعد المحلية والإقليمية والعالمية، وأبرزها إعداد خطة البرنامج الوطني لإزالة التلوث الإشعاعي في عموم جمهورية العراق، وتعزيز الجهود الحكومية في الوقاية من الإشعاع وتطوير إطار عمل شامل للمؤهلات الوطنية للخبراء في مجال الوقاية من الإشعاع".