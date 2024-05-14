النقل تسجل هزة أرضية بقوة 4 درجات جنوب شرقي ديالى

2024-05-14 09:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء (14 آيار 2024)، تسجيل هزة أرضية بقوة 4 درجات جنوب شرقي محافظة ديالى.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي احدى تشكيلات وزارة النقل، سجلت حدوث هزة أرضية فجر اليوم الثلاثاء في محافظة ديالى".

وأوضحت، أن "الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 03:00:00 فجرا بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (4) درجات وتبعد (34) كم جنوب شرق مندلي من محافظة ديالى".

ولفتت الى، أنه "لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين ولم يتم تسجيل اي خسائر مادية او بشرية تذكر حتى الان".







