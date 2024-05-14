مشروع الأبنية المدرسية النموذجية يدخل المراحل النهائية في العراق

2024-05-14 09:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

دخل مشروع الأبنية المدرسية النموذجية، خطواته النهائية نحو إنجاز المرحلة الأولى البالغة 1000 مدرسة في عموم المحافظات. وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، ان ذلك يأتي سعيًا من دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لتحقيق أهدافها بعد استنفار جهود ملاكاتها الهندسية والفنية، وتعزيز آليات العمل من أجل تحقيق نتائج مثمرة تلبي احتياجات وزارة التربية، بتوفير أبنية مدرسية ملائمة في ضوء أولويات الحكومة، حيث تحققت نتائج ملموسة بإنجاز 200 مدرسة في بغداد وعدد من المحافظات. ومن المقرر، أن يتم الانتهاء من إنجاز المرحلة الأولى، وتوفير 1000 مدرسة خلال شهر تشرين الثاني المقبل، بحسب التوقيتات الزمنية والخطة التي رسمتها دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية، لتكون هذه الأبنية النموذجية خطوة مهمة نحو تعزيز التعليم والتعلم في العراق.