هبوط الين لأدنى مستوى فى أسبوعين يثير مخاوف تدخل ‏السلطات اليابانية

2024-05-14 09:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تراجع الين الياباني بالسوق الأسيوية، اليوم الثلاثاء (14 آيار 2024)، مقابل سلة من العملات الرئيسية و الثانوية، ليعمق خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي، مسجلاً أدنى مستوى فى أسبوعين، الأمر الذي يثير مخاوف تدخل السلطات اليابانية لدعم العملة المحلية ضد الضعف المفرط.

حيث يقترب الين الياباني من الخط الأحمر الذي على ما يبدو أن بنك اليابان حدده للتدخل فى سوق الصرف الأجنبي.

ويأتي هذا وسط تعليقات جديدة لوزير المالية الياباني حول التنسيق المستمر بين السلطات لتحقيق الأهداف المشتركة فى البلاد.

وينتظر المتعاملون اليوم الثلاثاء، وغداً الأربعاء بيانات هامة عن مستويات التضخم فى الولايات المتحدة خلال شهر أبريل الماضي، والتي توضح تطور الضغوط التضخمية على صانعي السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

سعر صرف الين الياباني اليوم: ارتفع الدولار مقابل الين بأكثر من 0.2 % إلى (156.50¥) الأعلى منذ 1 مايو الجاري، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند (156.20¥)، و سجل أدنى مستوى عند (156.12¥).

فقد الين الياباني أمس الاثنين نسبة 0.3% مقابل الدولار، فى ثاني خسارة يومية على التوالي، بسبب التركيز على فروق أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة.

أصبح حاجز 160 بمثابة خط أحمر بالنسبة لبنك اليابان، والذي على ما يبدو أنه لن يسمح بتجاوز هذا المستوى فى الآجل القريب، خاصة بعد إنفاق نحو 60 مليار دولار أمريكي فى سوق الصرف الأجنبي.

تدخل البنك المركزي الياباني لمدة يومين على أواخر أبريل الماضي فى سوق صرف العملات الأجنبية بشراء كميات كبيرة من الين، خاصة بعد التداول دون حاجز 160 ينًا لكل دولار أمريكي للمرة الأولى منذ عام 1990.

المصدر: وكالات