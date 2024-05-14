2024-05-14 09:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد





حصيلة عمليات البحث والتفتيش المناطقي التي تنفذها قطعاتنا الامنية في وزارتي "الدفاع والداخلية" والقطعات الملحقة بها ضمن الخطط المرسومة لقيادة عمليات بغداد التي تهدف الى ملاحقة العناصر الارهابية والجرائم المنظمة والخارجين عن القانون وتجار ومروجي المواد المخدرة، بإسناد استخباري عالي المستوى بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن قيادتنا، تم وخلال ال٢٤ ساعة الماضية، القاء القبض على (٣٩) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم إرهابي "داعشي" تم رصد تحركاته ومكان تواجده ضمن قضاء الطارمية ينتمي الى مايسمى "بولاية الانبار"، ومتهمين اخرين بالجرائم (المنظمة والجنائية، المخدرات، الدكَات العشائرية وحيازة الاسلحة الغير مرخصة) بالإضافة الى ضبط أعداد من الاسلحة والذخائر والاعتدة ومواد أخرى ممنوعة وذلك في جانبي الكرخ والرصافة.





يتبع...



