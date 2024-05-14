بينهم امرأة.. شجار عائلي يودي بحياة 3 اشخاص في ديالى

2024-05-14 09:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء (14 آيار 2024)، بمقتل 3 اشخاص بينهم امرأة أثر شجار عائلي في قرية زراعية بمحافظة ديالى.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "خلافا عائليا في قرية زراعية شمال شرق بعقوبة تطور الى إطلاق العيارات النارية، مما ادى الى مقتل امرأة وزوجها وشقيقها في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الاثنين".

واضاف، أن "الحادث جنائي والاجهزة الامنية طوقت منطقة الحادث ونجحت في احتواء الموقف لمنع اي ردود أفعال من قبل المواطنين".

وتابع، أن "القوات الأمنية منتشرة في المنطقة بصورة مكثفة لكشف ملابسات الحادث".



