2024-05-14 10:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أشرفت مديرية بيئة ذي قار، اليوم الثلاثاء، على عملية نقل النفايات الكيمائية من حقل الغراف النفطي للتخلص منها واتلافها حفاظاً على الصحة العامة. وذكرت المديرية في بيان تلقته “شبكة أخبار الناصرية”، أن “كوادرها أشرفت مديرية على عملية نقل النفايات الكيمائية من حقل الغراف النفطي للتخلص منها واتلافها...

The post بإشراف بيئة ذي قار.. نقل النفايات الكيميائية من حقل الغراف للتخلص منها appeared first on شبكة اخبار الناصرية.