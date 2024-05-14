الناصرية: انخفاض طفيف في سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء

2024-05-14 10:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: شهدت بورصة مدينة الناصرية لتداول العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء المصادف 14 ايار للعام 2024 انخفاضا طفيفا في أسعار صرف العملات سعر الشراء 145500 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي سعر البيع 146000 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي السعر الرسمي المقر من قبل البنك المركزي العراقي والمنافذ...

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