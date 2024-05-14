صحة الأنبار تعلن عن 7 مستشفيات جديدة

2024-05-14 10:30:01 - المصدر: واع

الأنبار - واع - أحمد الدليميأعلنت مديرية صحة الأنبار، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل إنشاء 8 مستشفيات بالمحافظة بسعة إجمالية تصل لـ1000 سرير، مبينة أن هذه الخطوة جاءت لدعم القطاع الصحي، وخصوصاً مع ازدياد الكثافة السكانية.وقال مدير عام دائرة صحة الأنبار خضير خلف شلال، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "دعماً للقطاع الصحي وتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، تم إنشاء عدد من المستشفيات حديثاً في محافظة الأنبار، إذ ستكون ثلاثة منها في الأقضية التي تقع شرق المحافظة، حيث توزعت بين الصقلاوية والفلوجة والخالدية".وأضاف شلال، أن "السعات السريرية للمستشفيات الثلاثة تبلغ: مستشفى الصقلاوية 50 سريراً، مستشفى الخالدية 100 سرير، وكذلك مستشفى للنسائية والأطفال في الفلوجة بسعة 200 سرير"، لافتاً الى أن "العمل جار على تخصيص الأرض وتحويلها للمباشرة والعمل به".وبين أن "أقضية المحافظة الغربية كانت حصتها مستشفى هيت غرب المحافظة سعة 200 سرير، ومستشفى في القائم سعة 200 سرير، ومستشفى في حديثة سعة 200 سرير، إضافة إلى إنشاء مستشفيي البغدادي وراوه للطوارئ والولادة سعة 25 سريراً".وأوضح أن "هذه الخطوة جاءت لدعم القطاع الصحي، وخصوصاً مع ازدياد الكثافة السكانية، إذ إن جميع المستشفيات سيتم تجهيزها بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة ومن مناشئ عالمية"، مؤكداً أن "هناك خطة عمل لزيادة المراكز التخصصية وتوزيعها على جميع مناطق المحافظة".