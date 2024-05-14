قمتان كرويتان تجمعان الزوراء بالطلبة والجوية بالنجف في دوري نجوم العراق

2024-05-14 10:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتختتم مساء اليوم الثلاثاء في بغداد، منافسات الجولة الثامنة والعشرين من دوري النجوم لكرة القدم، بإقامة مباراتين، تجمع الأولى القوة الجوية ونظيره النجف في ملعب المدينة الدولي، تعقبها المواجهة الجماهيرية بين الزوراء والطلبة التي يحتضن أحداثها ملعب الشعب الدولي.وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "فرصة مدرب القوة الجوية أيوب أوديشو تبدو مواتية للعودة الى صدارة الترتيب التي فقدها يوم أمس لصالح الشرطة، ومحاولة الخروج بنقاط المباراة كاملة، لاسيما بعد اكتمال صفوف الفريق والثبات الواضح في مستوى الأداء، وتوظيف قدرات أيمن حسين التهديفية بالشكل الأمثل في المواجهات السابقة، ومن المتوقع أن تشهد هذه المقابلة غياب علي جاسم بداعي الإصابة".وأضاف أن "فريق النجف يمر بأفضل حالاته، إذ لم يخسر أي مواجهة منذ تسعة أدوار، كما حقق أربعة انتصارات متتالية بقيادة المدرب عبد الغني شهد الذي ارتقى كثيراً بترتيب الفريق إلى المركز الخامس، مبتعداً بفارق خمس نقاط عــن أقرب منافسيه دهــوك، وسيراهن على قدرات لاعبيه على غرار صانع الألعاب المتألق محمد قاسم، بمعية الهداف الخطير التونسي المستوري والجناح محمد داوود ومنسق الهجمات محمد صالح".وأوضح أن "المباراة الثانية لا تقل حماسة عن اللقاء الأول، يسعى فريق الزوراء بقيادة مدربه عصام حمد، إلى ملاحقة الوصيف الشرطة وتقليص الفارق معه، والابتعاد أكثر عن أقرب منافسيه زاخو والنجف، كما يرغب عشاق النوارس في لقاء اليوم الى مواصلة سلسلة الانتصارات وتحقيق الفوز الثامن توالياً، والمضي قدماً في تقديم اللمحات الفنية الجميلة بأقدام الثنائي حسن عبد الكريم ولؤي العاني، في المقابل يأمل مدرب الأنيق أحمد صلاح المتقهقر الى المرتبة الحادية عشرة بـ (34)نقطة، ولديه ثلاث مباريات مؤجلة الى كسر النحس الذي لازم مسيرته وتحقيق نتيجة إيجابية".