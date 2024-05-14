2024-05-14 10:36:02 - المصدر: واع

متابعة - واعقرر نادي برشلونة التضحية بأحدث المنضمين لصفوف الفريق، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.ووفقاً لصحيفة "سبورت"، فإن المهاجم البرازيلي فيتور روكي، لن يكون ضمن قائمة برشلونة في الموسم المقبل.وأشارت الصحيفة إلى أن المدرب تشافي والمدير الرياضي ديكو اتفقا على أن الخيار الأفضل هو خروج روكي للإعارة.ويرى تشافي أن فيتور روكي لا يزال غير جاهز للنجاح في برشلونة، ومن الأفضل له الانتقال إلى فريق أوروبي آخر.وأوضحت "هناك خلاف محتمل بين مسئولي برشلونة وأندريه كوري وكيل اللاعب، لأنه صرح مؤخراً بأن رحيل روكي على سبيل الإعارة مرفوض".وأكد وكيل أعمال روكي، أن اللاعب سيرحل نهائياً إذا لم يتمسك برشلونة باستمراره مع الفريق.وانتقل روكي إلى برشلونة، قادماً من أتلتيكو باراناينسي، نظير 30 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات تصل إلى 31 مليون يورو.المصدر: كورة