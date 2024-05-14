لجنة التحقيق بحادثة "العيث" ترفع تقريرها.. "بغداد اليوم" تكشف التفاصيل- عاجل

2024-05-14 10:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - صلاح الدين

كشف مصدر أمني، اليوم الثلاثاء (14 آيار 2024)، عن قيام لجنة التحقيق بحادثة "العيث" برفع تقريرها لبيان اسباب سقوط عدد من الشهداء والجرحى في الهجوم.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "وفداً امنيًا رفيعًا وصل الى منطقة العيث ضمن مقتربات المطيبيجة شرق صلاح الدين للوقوف على حيثيات تعرض ثكنة عسكرية للجيش الى هجوم (داعشي) في ساعة متاخرة من مساء يوم امس، ما ادى الى سقوط 10 شهداء وجرحى بينهم امر فوج في اعنف هجوم في هذا القاطع خلال 2024".

واضاف أن "منطقة الهجوم تخضع لاجراءات امنية مشددة مع انتشار واسع للقطعات العسكرية"، لافتا الى أن "تحقيقًا فتح للوقوف على ملابسات ما حصل".

واشار الى أن "تقريرا سيرفع الى القيادات الامنية العليا اليوم، لبيان اسباب سقوط عدد ليس قليل من الشهداء والجرحى في هجوم العيث مساء أمس".

وشهد، مساء الإثنين (13 ايار 2024)، استشهاد واصابة 10 منتسبين بالجيش العراقي في تعرض "إرهابي" على نقطة تابعة لهم بين محافظتي ديالى وصلاح الدين.