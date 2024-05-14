رغم ارتفاع النفط.. تراجع أسعار خامي البصرة لأكثر من دولار

2024-05-14 10:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

انخفضت أسعار خام البصرة الثقيل و خام المتوسط، يوم الثلاثاء، على الرغم من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وانخفضت أسعار خام البصرة الثقيل 1.53 دولار ليصل الى 81.80 دولاراً، وانخفضت أسعار خام البصرة المتوسط 1.53 دولار ليصل الى 84.75 دولاراً. وارتفعت أسعار النفط العالمي وسط توقعات بتقليص الإمدادات في ظل تعطل محتمل للإنتاج في كندا بسبب حرائق الغابات، فضلا عن قوة الطلب وتخفيضات طوعية في الإنتاج.