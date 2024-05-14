القضاء العراقي يحكم بالسجن 15 سنة بحق تاجر للمخدرات

2024-05-14 10:48:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات واسط حكما بالسجن لمدة 15 سنة بحق مدان عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة، وفقا لبيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى العراقي اليوم الثلاثاء.

وذكر المركز الاعلامي للمجلس في البيان، أن "المدان ضبط بحوزته كيسا يحتوي على مادة المثيل أمفيتامين المخدرة".

وأضاف أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة ۲۸/ اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة ۲۰۱۷ وبدلالة مواد الاشتراك 47و48 و49 من قانون العقوبات".