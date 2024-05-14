"المثيل أمفيتامين" تقود تاجر مخدرات إلى السجن 15 سنة في واسط

2024-05-14 10:54:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - واسط

أصدرت محكمة جنايات واسط، اليوم الثلاثاء (14 آيار 2024)، حكما بالسجن لمدة 15 سنة بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "المدان ضبط بحوزته كيس يحتوي على مادة المثيل أمفيتامين المخدرة".

وأضاف، أن "الحكم صدر استناداً لأحكام المادة 28/ اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات".