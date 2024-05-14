2024-05-14 11:06:07 - المصدر: منصة إيشان

سلط تقرير لصحيفة “تليغراف” البريطانية على ارتفاع معدلات محاولات الانتحار حرقا بين النساء في إقليم كردستان العراق، مشيرا عبر رصد عدد من الحالات التي تتلقى العلاج إلى أن الألم الناجم عن الحروق يوازيه ألم داخلي يغذيه شعور العجز والعنف المنزلي. وظهرت سيدة تدعى سروة (29 عاما) وهي أم لطفلين، بشفاه متقرحة للغاية مع ضمادات […]

ظهرت المقالة نساء كردستان وظاهرة “الانتحار حرقاً”.. آلاف الضحايا يفضّلن الموت على العنف المنزلي أولاً على Eishan.