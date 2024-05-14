2024-05-14 11:06:07 - المصدر: منصة إيشان

تُختتم اليوم الثلاثاء مباريات الجولة الـ 28 لدوري نجوم العراق لكرة القدم باقامة مباراتين مهمتين في العاصمة بغداد احداها جماهيرية. ويحتضن ملعب المدينة الدولي المباراة الأولى عند الساعة السادسة عصرا التي تجمع فريق القوة الجوية وضيفه فريق النجف. ويسعى فريق القوة الجوية الذي يمتلك 59 نقطة التمسك بالصدارة من خلال تحقيق الفوز اليوم على المتحفز […]

ظهرت المقالة دوري نجوم العراق يختتم الجولة الـ28 بمواجهتين مساء اليوم أولاً على Eishan.