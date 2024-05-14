2024-05-14 11:06:07 - المصدر: منصة إيشان

شهدت احتياطيات العراق من الذهب ارتفاعاً ملحوظاً خلال شهر فبراير 2024، حيث أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أنّ العراق قد رفع حيازته من المعدن النفيس بمقدار 3.079 طن، ليصل الإجمالي إلى 145.661 طن. وتُشير هذه الزيادة إلى استمرار استراتيجية العراق في تنويع احتياطياته الأجنبية وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي على المدى الطويل. ويُعدّ الذهب ملاذاً آمناً […]

ظهرت المقالة العراق يُعزز احتياطياته من الذهب بنحو 3 طن خلال شباط الماضي أولاً على Eishan.