2024-05-14 12:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: أفاد مصدر امني في شرطة محافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بإعتداء امرأة على صاحب محل للموبايلات ومحاولة قتلة في قضاء الرفاعي. وقال المصدر لـشبكة اخبار الناصرية: إن “امرأة قامت صباح اليوم بالاعتداء بالضرب على صاحب محل لبيع المبايلات في شارع الأطباء وسط مدينة الرفاعي”. واضاف المصدر ان “المراة...

