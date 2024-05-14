أسعار الفواكة والخضروات في اسواق الناصرية ليوم الثلاثاء

2024-05-14 12:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: تشهد أسواق الناصرية المحلية ليوم الثلاثاء المصادف 14 ايار استقرارا نسبيا في أسعار الخضروات والفواكه. باميا عراقية سعر الكيلو 4500 دينار طماطم عراقية سعر الكيلو 750 دينار طماطم مستوردة سعر الكيلو 750 دينار بصل اصفر و ابيض سعر الكيلو 750 دينار بصل احمر سعر الكيلو 1000 دينار باذنجان...

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