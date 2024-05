ذي قار على موعد مع مرتفع جوي تركي.. هذه تأثيراته

2024-05-14 12:40:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية، اليوم الثلاثاء, أن تتأثر ذي قار بمرتفع جوي قادم من جنوب تركيا، فيما كشفت تأثيراته. وذكرت الهيئة في بيان تلقته “شبكة أخبار الناصرية”، أن “المحافظة ستتأثر بمرتفع قادم من جنوب تركيا سيسهم في نشاط الرياح المثيرة للغبار خاصة في المناطق المكشوفة لمحافظة...

