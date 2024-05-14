نيجيرفان بارزاني يجري زيارة جديدة لبغداد للاجتماع مع السوداني

2024-05-14 12:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة ٳقليم كوردستان دلشاد شهاب، بان نيجيرفان بارزاني رئيس ٳقليم كوردستان يزور بغداد اليوم الثلاثاء.

وفيما يتعلق ببرنامج الزيارة أشار شهاب في بيان نشره الموقع الالكتروني الرسمي لرئاسة الإقليم اليوم، إلى أن الرئيس نيجيرفان بارزاني سيجتمع مع رئيس وزراء العراق الاتحادي محمد شياع السوداني للتباحث حول علاقات أربيل - بغداد والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

وكان رئيس الاقليم قد أجرى في نهاية شهر نيسان/أبريل الماضي زيارة إلى العاصمة الاتحادية بغداد، وعقد اجتماعات مع رئيسي الجمهورية والوزراء وجمع من قادة الاحزاب السياسية كما شارك في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة.