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وثائق .. حراك برلماني لتقصي الحقائق بشأن "التجاوزات" الكويتية على "سيادة" العراق

وثائق .. حراك برلماني لتقصي الحقائق بشأن
وثائق .. حراك برلماني لتقصي الحقائق بشأن "التجاوزات" الكويتية على "سيادة" العراق
2024-05-14 12:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن النائب عن محافظة البصرة ، المهندس عدي عواد ، اليوم الثلاثاء، جمع تواقيع نيابية لتشكيل لجنة تقصي للحقائق بشأن التجاوزات الكويتية على السيادة العراقية، داعيا الحكومة الى اتخاذ موقف "حازم" للرد على تلك التجاوزات و الحفاظ على ثروات البلاد .

و أظهرت وثيقة رسمية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، تقديم النائب عدي عواد طلبا الى رئاسة مجلس النواب مشفوعاً بـ 50 توقيعاً نيابياً ، لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد التجاوزات الكويتية على سيادة العراق و التي كان أخرها حفر بئر نفطي في منطقة الحدود المشتركة و المحرمة دوليا ، وذلك بهدف أحداث ضرر في الثروة النفطية للشعب العراقي.

و دعا عواد ، رئاسة البرلمان الى إلزام الحكومة باتخاذ موقف حكومي و دولي مانع لوقف هذه التجاوزات و ازالتها ، مؤكدا أن هذا الأمر يقع ضمن واجبات الحكومة وفق القانون العراقي.

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