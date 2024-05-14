2024-05-14 12:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، أن أمراً صدر بتغيير مدير امن كركوك السابق احمد البهادلي وتعيين نمير غانم المالكي بدلا عنه.

وأخبر المصدر وكالة شفق نيوز، أن "امرًا حكومياً صدر بتعيين العقيد (نمير غانم المالكي) مديراً للأمن الوطني في كركوك، حيث كان يشغل سابقاً مدير الامن الوطني في الانبار".

وأضاف المصدر أن "المدير السابق احمد البهادلي للأمن الوطني تسلّم مهاماً جديدة في موقع التحق فيه وفق التعليمات والأوامر التي صدرت من الأمن الوطني دون ذكر مزيد من التفاصيل".