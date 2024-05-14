2024-05-14 13:06:07 - المصدر: منصة إيشان

شهدت منطقة الشعب، شمالي شرقي العاصمة بغداد، ليلة ساخنة إثر إندلاع اشتباكات عنيفة في المنطقة، تدخلت إثرها القوة الماسكة للأرض واعتقلت عدد من المشاركين. وحتى لحظة كتابة هذا الخبر، لم يصدر بيان رسمي بشأن الحادثة. لكن مصدرا أمنيا أبلغ منصة “ايشان” بأن “نزاعا اندلع بين أفراد من عشيرة (بني كعب) وعشيرة (البو دراج) في منطقة […]

ظهرت المقالة “إيشان” تكشف التفاصيل.. الشعب تسهر على نزاع حتى مطلع الفجر أولاً على Eishan.