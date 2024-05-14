الاعدام بحق المدانين بقتل الدكتور الحويزي واستعادة قاتلي المحاميين من كوردستان

2024-05-14 13:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة النجف، اليوم الثلاثاء، أن محكمة جنايات النجف أصدرت حكما جنائيا بحق المدانين بقتل الدكتور فيصل الحويزي.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "محكمة جنايات النجف اصدرت حكماً بالاعدام شنقاً حتى الموت بحق 3 مدانين بتهمة قتل الدكتور فيصل الحويزي".

وبين المصدر، ان " القرار صدر استناداً لاحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

وكان مصدر أمني في النجف قد أبلغ وكالة شفق نيوز في الثالث من شهر آيار/ مايو الجاري، بأن "قوة أمنية عثرت على جثة طبيب الأسنان المتقاعد، فيصل الحويزي، مقتولاً داخل منزله، حيث وجدت الجثة مقيدة اليدين والقدمين، وعليها آثار إطلاقة نارية في الرأس".

وبين المصدر القوات الأمنية التي قدمت لمحل الحادث، اكتشفت وفق تحقيقات أولية تعرض منزل الطبيب لسرقة محتوياته.

في غضون ذلك أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، أن فريق عمل من مكافحة الإجرام نجح باستكمال إجراءات استعادة اثنين من المتهمين بجريمة مقتل المحاميين عمار العبيدي وعبد الامير سعدي سط الحلة من اقليم كوردستان العراق.

وكان قد تم القبض على المتهمين من قبل مفارز مكافحة إجرام قيادة شرطة بابل في وقت سابق في إقليم كردستان بعد هروبهما من بابل .

وذكر بيان صادر عن قيادة الشرطة، أنه قد فريق المكافحة الذي نفذ العملية شعب مكافحة الإجرام من ( الصوب الصغير و ناحية ابي غرق )، بإسناد قوة من الفوج التكتيكي، وتم ذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في إقليم كوردستان .

ووفقا للبيان فإنه، بعد استكمال التحقيقات ، سيتم عرض المتهمين على القضاء لينالا جزاءهما العادل .