2024-05-14 13:30:03 - المصدر: واع

بغداد – واعرفع الاتحاد المركزي لبناء الأجسام من جاهزيته التنظيمية لاستضافة منافسات بطولة (مستر يونيفيرس) الدولية التي ستقام في محافظة السليمانية، للفترة من السادس عشر ولغاية التاسع عشر من شهر أيار الحالي، بمشاركة عربية وآسيوية وأوروبية والتي تعتمد فيها البطاقات الاحترافية الدولية.وقال رئيس الاتحاد فائز عبد الحسن في تصريح لصحيفة الصباح تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "بعد انقطاع دام أكثر من (52)عاماً، أي منذ العام 1972 عاد العراق ثانية لاستضافة هذه النسخة في محافظة السليمانية، التي ستشهد مشاركة أكثر من 17 دولة، حيث ينال الفائزون بالمراكز الأولى بطاقات الاحتراف الدولية".وأضاف أن "اتحاده يسعى إلى أن تكون البطولة الحالية متميزة من الناحيتين الفنية والتنظيمية، كذلك يأمل بأن تكون بوابة لاستضافة بطولة كأس آسيا المقبلة، موضحاً أنه كان مــن المقرر أن يقــام هذا التجمع في بغداد، لكن تأخر الحصول على الموافقات من قبل وزارة الشباب واللجنة الأولمبية حال دون ذلك، وتم اختيار السليمانية بدلاً من العاصمة، متوقعاً في الوقت نفسه تواجد رئيس الاتحاد الدولي للعبة وعدد من رؤساء الاتحادات العربية والأوروبية".وأكد أن "منتخبات العراق كانت قد حققت نتائج إيجابية في جميع البطولات التي شاركت فيها أخيراً، إذ حصل على لقب بطولة آسيا في السنوات الأخيرة، فضلاً عــن التتويج بالأوسمة الملونة لمنافسات يونيفيرس التي شارك فيها في لبنان والأردن وسوريا".وبشأن مشاركة العراق في منافسات آسيا في منغوليا أواخر شهر حزيران المقبل، أوضح عبد الحسن أن " الاتحاد حدد الثالث عشر من الشهر نفسه موعداً لإقامة المعسكر التدريبي للاعبي المنتخب الوطني تحضيرا لها".