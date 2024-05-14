2024-05-14 13:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، استعداد الحكومة للتعاون في إعادة فتح كنيسة السبتيين ببغداد، فيما أشار إلى قرب تشكيل مديرية في مكتب رئيس مجلس الوزراء تُعنى بشؤون الجالية العراقية بالعالم.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني استقبل، اليوم، وفد المجمع العام لكنيسة الادفنتست السبتيين الإنجيلية برئاسة القس ماجدل ايزير شولز، مساعد رئيس الكنيسة في العالم والوفد المرافق له".

وأضاف أن "اللقاء شهد البحث في أحوال المسيحيين العراقيين، ومدى الترابط والتآخي مع باقي أطياف الشعب العراقي".

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن "الحكومة تعدّ التنوّع مصدر قوة للمجتمع العراقي وتعزيزاً مضافاً للوحدة والسلم الاجتماعي، وتعمل بجدّ على المحافظة عليه"، لافتا الى "استعداد الحكومة للتعاون في إعادة فتح كنيسة السبتيين ببغداد، كجزء من رعايتها لأبناء هذه الطائفة وباقي الطوائف، داخل العراق وخارجه".

وأشار الى "قرب تشكيل مديرية في مكتب رئيس مجلس الوزراء تُعنى بشؤون الجالية العراقية في العالم؛ من أجل إدامة التواصل مع بلدهم، والإفادة من خبراتهم في البناء والإعمار".