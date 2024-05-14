بافل طالباني ومساعد بايدن يؤكدان توحيد الجهود الوطنية لانجاح العملية السياسية في العراق

2024-05-14 13:42:07 - المصدر: قناة الثامنة

اجتمع بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني في واشنطن، مع فيل غوردن مساعد الرئيس الامريكي جو بايدن و مستشار الامن الوطني لكامالا هاريس نائبة رئيس الولايات المتحدة الامريكية. وقال بيان لمكتب بافل طالباني ان الجانبين ناقشا الاوضاع السياسية والامنية في اقليم كوردستان والعراق، وملف الانتخابات، واكدا توحيد الجهود الوطنية لانجاح العملية السياسية. بافل جلال طالباني اكد خلال الاجتماع، بحسب البيان، ضرورة اجراء انتخابات نزيهة في موعدها المحدد، وازالة العراقيل التي تعترض العملية لكي تصبح خطوة مهمة باتجاه التغيير في الحكم وتنمية الديمقراطية في المنطقة. في جانب آخر من الاجتماع، ناقش الجانبان، التنسيق الدولي لمواجهة الارهاب وحماية الامن في المنطقة،