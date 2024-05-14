تجارة السيارات تعلن آلية جديدة لفتح خطوط إنتاجية مع شركات عالمية

2024-05-14 13:48:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – نصار الحاجكشفت الشركة العامة لتجارة السيارات، اليوم الثلاثاء، عن اتباعها آلية جديدة لفتح خطوط إنتاجية مع شركات عالمية، فيما أشارت الى التحرك لتجهيز الدوائر بالمركبات والمعدات.وقال مدير عام الشركة التابعة لوزارة التجارة هاشم السوداني، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الشركة العامة لتجارة السيارات تسعى لتجهيز دوائر الدولة بالآليات والمعدات والمركبات وبمختلف الأنواع ومن مناشئ عالمية معروفة".وأضاف أن "عقوداً أبرمت مع دوائر الدولة، فضلاً عن المشاركة في المناقصات المعلنة من قبل الوزارة"، مبيناً أن "الخطط المستقبلية للشركة تهدف لتحقيق شراكات حقيقية مع المُصنع بشكل مباشر وليس مع التاجر الوسيط أو الوكيل، بحيث تكون الشركة هي الممثل الرسمي عن الشركات المصنعة داخل العراق، وأقيمت زيارات الى مصانع السيارات في البرازيل وأوروبا، علاوة على الشركات الاسبانية والايطالية والفرنسية".وأشار الى أن "خطة الشركة تتجه نحو الاتفاق مع هذه الشركات والسعي لفتح خطوط إنتاجية بالاتفاق مع وزارة الصناعة والمعادن وفتح مصانع لإنتاج هذه الآليات والمعدات داخل العراق خاصة بعد قرار تنفيذ طريق التنمية، إذ سيفتح الآفاق ويسهل التجارة وسيكون العراق محط أنظار العالم".