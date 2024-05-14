الكهرباء: جميع العقارات النظامية والعشوائية مشمولة بنظام التحول الذكي

2024-05-14 13:48:01 - المصدر: واع

بغداد – واع – آمنة السلاميأعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، عن شمول جميع العقارات النظامية والعشوائية بنظام التحول الذكي، فيما أكدت أن بعض المناطق الزراعية نصبت لها مقاييس تعمل وفق البطاقة الحمراء.وقال الناطق باسم الوزارة، أحمد موسى، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "قانون الموازنة الذي أقره مجلس النواب نص على أن تقوم وزارة الكهرباء بجرد المناطق الزراعية بشكل نظامي، وإعداد كشوفات للشبكات والكميات المطلوبة، لكن شريطة أن تحقق نقطتين، الأولى هو توقف العشوائيات، أي يتم الجرد على أساس واقع الحال، والثانية هي منح الشبكات النظامية للمناطق الزراعية كفرصة استثمارية لصالح الشركات، ويتم استقطاع الكلف من أموال الجباية"، مبيناً أن "الوزارة انتهت من إعداد كشوفات كاملة، ولكن لم يعلن عن الفرص الاستثمارية حتى الآن".وأوضح موسى أن "بعض المناطق الزراعية تمت تغذيتها بالطاقة الكهربائية، وأصبحت واقع حال، ونصبت لها المقاييس والبعض عملوا وفق البطاقة الحمراء، للحد من الطاقة الضائعة وجباية أجور الكهرباء وتعظيم الموارد".وأكد أن "وزارة الكهرباء تعتزم اعتماد التحول الذكي بالشبكة الكهربائية مع منتصف العام الجاري 2024، حيث انتخبت قرابة 14 منطقة وجزءاً منها في بغداد، والجزء الآخر في بعض المحافظات، وستعمل وفق التحول الذكي بالشبكة ونصب العدادات الذكية"، مبيناً أن "هذه المناطق ستشمل جميع المشتركين سواء كانت سكنية زراعية أو نظامية أو تجارية بما فيها العشوائيات".