الكهرباء تعلن شمول جميع العقارات النظامية والعشوائية ب التحول الذكي

2024-05-14 13:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة الكهرباء، الثلاثاء، عن شمول جميع العقارات النظامية والعشوائية مشمولة بنظام التحول الذكي. وقال الناطق باسم الوزارة، أحمد موسى، في تصريح اطّلعت عليه الاقتصاد نيوز إن ،قانون الموازنة الذي أقره مجلس النواب نص على أن تقوم وزارة الكهرباء بجرد المناطق الزراعية بشكل نظامي، وإعداد كشوفات للشبكات والكميات المطلوبة، لكن شريطة أن تحقق نقطتين، الأولى هو توقف العشوائيات، أي يتم الجرد على أساس واقع الحال والثانية، هو منح الشبكات النظامية للمناطق الزراعية كفرصة استثمارية لصالح الشركات، ويتم استقطاع الكلف من أموال الجباية، مبيناً أن الوزارة انتهت من إعداد كشوفات كاملة، ولكن لم يعلن عن الفرص الاستثمارية حتى الآن. وأوضح موسى أن بعض المناطق الزراعية تمت تغذيتها بالطاقة الكهربائية وأصبحوا واقع حال، ونصبت لهم المقاييس والبعض عملوا وفق البطاقة الحمراء، للحد من الطاقة الضائعة وجباية أجور الكهرباء وتعظيم الموارد. وأكد أن وزارة الكهرباء تعتزم اعتماد التحول الذكي بالشبكة الكهربائية مع منتصف العام الجاري 2024، حيث انتخبت قرابة 14منطقة جزء منها في بغداد والجزء الآخر في بعض المحافظات، وستعمل وفق التحول الذكي بالشبكة ونصب العدادات الذكية، مبيناً أن هذه المناطق ستشمل جميع المشتركين سواء كانوا سكني زراعي أو نظامي أو تجاري بما فيهم العشوائيات.