العراق يعلن خلو محافظة صلاح الدين ومنطقة النهروان من الاشعاع

2024-05-14 13:48:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن رئيس هيأة الطاقة الذرية وزير التعليم العالي نعيم العبودي، اليوم الثلاثاء، خلو محافظة صلاح الدين ومنطقة النهروان من الاشعاع، فيما أشار الى قرب إعلان محافظة ذي قار خالية من الاشعاع. وقال العبودي في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة الأنباء العراقية واع إنه ضمن الخطة الوطنية لإزالة التلوث، نعلن رسمياً إزالة التلوث في قاعدة بلد في محافظة صلاح الدين لتكون خالية من الاشعاع، مبيناً أن العمل في القاعدة استمر لـ45 يوماً بجهود من الجهات الرقابية ومن المركز الوقائي ومن الاشعاع وهيأة السيطرة على المصادر المشعة وهيأة الطاقة الذرية. وأضاف: نعلن اليوم خلو محافظة صلاح الدين ومنطقة النهروان ضمن قضاء المدائن من الاشعاع، لافتاً الى أن العمل استمر لـ150 يوماً. وذكر أن هناك عملاً متواصلاً في محافظة ذي قار، وسنعلن قريباً خلو محافظة ذي قار من الاشعاع، لافتاً الى أننا نعمل لوضع مخازن في كل المحافظات بهدف خزن المخلفات الاشعاعية فيها. وأكد أن جميع المناطق التي تمت إزالة الاشعاع عنها، ستوجد مخازن فيها لإعلانها خالية من التلوث.