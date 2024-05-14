السامرائي والحكيم يستعرضان "حسم اختيار رئيس للبرلمان" والأخير يحدد مواصفاته

2024-05-14 13:48:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أستعرض رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم ورئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، اليوم الثلاثاء (14 آيار 2024)، حسم اختيار رئيس مجلس النواب، فيما حدد الحكيم مواصفاته.



وذكر المكتب الإعلامي للحكيم في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، التقى اليوم بمكتبه رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي"، مبيناً أن "الجانبين اكدا على ضرورة حسم اختيار رئيس جديد لمجلس النواب".

ووفقا للبيان، أكد الحكيم أن "توزيع الرئاسات الثلاث بين المكونات جاء لتطمينها وإشعارها بالمساهمة في التمثيل وصناعة القرار".

وأشار الى أن "الجانبين جددا الدعوة لتوافق المكون السني الكريم على مرشح لرئاسة مجلس النواب يتصف بالنزاهة والكفاءة والتجربة السياسية".

وبشأن أزمة غزة، أكد الحكيم على "تجديد الإدانة لما يحدث من جرائم حرب وإبادة جماعية وانتهاك للشرعية الدولية والقوانين الصادرة عن مجلس الأمن الدولي".

وتابع، أن "العالم معني بالانتصار لمنظومة القيم والمواثيق والقوانين التي ينتهكها الكيان الاسرائيلي ليل نهار".



