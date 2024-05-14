السوداني يجدد دعم العراق لوكالة الأونروا للتخفيف عن معاناة الفلسطينيين

2024-05-14 13:48:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

جدد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء (14 آيار 2024)، دعم العراق لوكالة الأونروا للتخفيف عن معاناة الفلسطينيين.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن الاخير "استقبل، اليوم الثلاثاء، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني والوفد المرافق له".

واضاف انه "وجرى خلال اللقاء، استعراض جهود الوكالة في إغاثة الفلسطينيين الذين يرزحون تحت القصف الوحشيّ لقوات الاحتلال، واستمرار تقديم العون رغم الاعتداءات التي طالت مقرّات الوكالة، واستشهاد عدد كبير من العاملين فيها".

اشار السوداني بحسب البيان، الى أن "الجهود الكبيرة التي تقدمها الوكالة هي جهود إنسانية تقدرها الشعوب قبل الحكومات"، مؤكدا "استعداد الحكومة العراقية لتقديم كل الدعم والإسناد للوكالة، والتخفيف من معاناة شعبنا الفلسطيني".

واشاد السوداني "بالمواقف الشجاعة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تجاه ما يحصل من عدوان آثم ضدّ الشعب الفلسطيني"، معربا عن "تعازيه لمن ذهبوا ضحية القصف العدواني من عمال الإغاثة العاملين بالوكالة".

واكد السوداني أن "استهداف مقرات الأونروا في غزّة هو جزء من حرب الإبادة التي ترتكب بحق الفلسطينيين"، لافتاً إلى أن "العالم اليوم أمام كارثة إنسانية جديدة في رفح، بسبب تعنت الاحتلال وإصراره على قتل المزيد من المدنيين".

وجدد السوداني "تأكيده على موقف العراق الثابت والمبدئي تجاه الحق الفلسطيني"، مبيناً أن "معاناة الفلسطينيين ستتضاعف مع استهداف رفح، حيث لم يعد لهم مكان آمن يلجؤون له".

من جانبه أعرب لازاريني عن "تقديره لقرار الحكومة في مواصلة تقديم المساعدة لوكالة (أونروا)"، مشيدا "بدور جمعية الهلال الأحمر العراقية، والدعم السياسي والمالي".

واستعرض لازاريني "الاعتداءات التي تتعرض لها (أونروا) واستهداف مقراتها، ومواجهة العديد من موظفيها في فلسطين للاعتقال والتعذيب من قبل سلطات الاحتلال، بهدف قطع هذا المنفذ المهم للمساعدة الإنسانية".